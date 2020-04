Nuovo annuncio che allontana ulteriormente la ripresa del campionato di Serie A. Le dichiarazioni del viceministro della Salute Sileri

Arrivano ulteriori segnali negativi riguardo alla possibile ripresa del campionato di Serie A. Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha infatti annunciato a ‘Rai Radio 1’: “Mi sembra inverosimile al momento che si possa riprendere a giocare a calcio, nel rispetto dei calciatori stessi vedo la partita (non l’allenamento, ndr) come qualcosa di inverosimile. Non si tratta di un match di tennis o del campionato di F1: nel calcio c’è il contatto fisico tra i giocatori, lì potrebbe esserci fonte di contagio. Mi preoccupo insomma per la salute degli atleti”.

Anche Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, a ‘Kiss Kiss Napoli’: “Difficile riprendere la Serie A. Anche in Francia si è fermato tutto. Si naviga a vista, a seconda di come vanno le cose riguardo la curva epidemiologica si prendono le decisioni. Mi sembra che in Italia ci sia una situazione in cui è difficile capire cosa accadrà. Finchè questo virus sarà in giro dovremmo avere a che fare con decisioni che saranno difficile da prendere”.