Coronavirus, UFFICIALE la risoluzione | L’allenatore dice addio

L’emergenza coronavirus non ferma l’addio. L’allenatore e il club trovano l’accordo per la risoluzione, via anche i suoi assistenti

Il calcio è fermo da ormai oltre un mese e mezzo ma ciò non ha bloccato l’Ado Den Haag e Alan Pardew, che di comune accordo hanno deciso di separare le proprie strade. Insieme a lui andranno via anche gli assistenti Chris Powell e Paul Butler, che aspetteranno la scadenza del contratto e non torneranno nel Cars Jeans Stadium. Nel campionato olandese la stagione è stata già dichiarata conclusa.

A tal proposito ha detto la sua il direttore generale Mohammed Hamdi: “Alan ha preso in mano la squadra in una stagione molto difficile, abbiamo molto rispetto per questo. A causa della situazione del coronavirus però, il calcio è andato avanti solo fino al 7 marzo, ma ringraziamo Alan, Chris e Paul per i loro sforzi. Auguriamo loro buona fortuna e li abbiamo informati che saranno sempre i benvenuti nel nostro club”.

ADO Den Haag, Pardew: “Auguro il meglio a questo club”

Anche Alan Pardew ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della società e ha commentato con rammarico questa decisione presa e ha ripercorso i mesi trascorsi nel club olandese. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

“Voglio ringraziare tutti l’ADO Den Haag per ciò che ha fatto negli ultimi mesi. In particolare i giocatori, che hanno dato tutto sul campo. Voglio anche ringraziare, anche a nome di Chris, Mohammed Hamdi e il maggiore azionista United Vansen per il loro supporto”.

Messaggio finale: “Provo sentimenti positivi per questo club e ho amato il calore dei tifosi. È un peccato che la collaborazione finisca, ma auguro al club ogni successo in futuro”.

