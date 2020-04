Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | Conferme sullo scambio col Psg

Uno dei giocatori più corteggiati sul mercato in casa Juventus sembrerebbe essere Miralem Pjanic: il Psg insiste, pronta una contropartita

Il calciomercato non si ferma mai, le società continuano a lavorare ininterrottamente per scovare nuove opportunità ed assicurarsi i migliori giocatori sul mercato. In casa Juventus continua a tenere banco la questione sul futuro di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è corteggiato da molti top club europei e dopo una stagione sottotono potrebbe lasciare Torino. Tra le squadre più interessate al calciatore ci sarebbe anche il Psg, pronto a mettere sul piatto una contropartita.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, ripresa sempre più lontana | “Inverosimile tornare a giocare”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, accordo segreto per Sancho | La situazione

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, UFFICIALE la risoluzione | L’allenatore dice addio

Calciomercato Juventus, rispunta l’idea Psg per Pjanic: possibile scambio in vista

Il Psg non ha mai smesso di tenere gli occhi puntati su Miralem Pjanic, il cui futuro alla Juventus continua ad essere in bilico. Il centrocampista bosniaco, che potrebbe anche essere inserito da Fabio Paratici in una trattativa con il Barcellona per arrivare ad Arthur, dopo una stagione giocata al di sotto dei soliti livelli, potrebbe lasciare Torino per approdare in un top club europeo. Già tempo fa, come riportato dalla redazione di Calciomercatoweb, il club parigino stava pensando ad uno scambio tra il numero cinque bianconero e Leandro Paredes. Adesso, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, potrebbe riaprirsi la trattativa tra i due club, sempre attraverso lo scambio dei due giocatori.

Le valutazioni sarebbero molto diverse, circa 60 milioni Pjanic e circa 30 milioni Paredes. Così si potrebbe pensare ad uno scambio più un conguaglio economico in favore della società juventina di ulteriori 30 milioni. Uno scambio che inoltre, permetterebbe a Maurizio Sarri di riabbracciare il suo pupillo argentino già allenato ai tempi dell’Empoli.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus: “Ronaldo è il mio idolo” | Indizio della stella