Calciomercato Juventus, “Ronaldo è il mio idolo” | Indizio dalla stella

In tanti hanno sognato di giocare con Cristiano Ronaldo: qualcuno ci è anche riuscito. Un top player svela il suo desiderio sul campione portoghese

Cristiano Ronaldo è uno dei modelli per i più giovani. Chi è cresciuto in questi anni ha potuto ammirare da vicino le gesta del campione portoghese della Juventus. Non solo in campo, ma anche nella sua vita privata compiendo gesti davvero nobili. E così anche Kylian Mbappè ha esaltato ancora una volta il suo idolo di sempre.

Calciomercato Juventus, l’idolo di Mbappè è Cristiano Ronaldo

In una lunga intervista a “beIN Sports” lo stesso attaccante francese del PSG ha svelato: “Ho sempre ammirato Cristiano Ronaldo. Ho giocato insieme a Neymar, che era un mio idolo da quando ero piccolo. Ci sono molti calciatori che continuo ad ispirarmi”.

Successivamente Mbappé ha esaltato ancora le capacità acrobatiche di Cr7: “Il miglior gol che abbia mai visto è stata la ‘chilena’ contro Buffon“. Un gol davvero incredibile con una rovesciata avvincente che non ha lasciato scampo al portiere della Juventus. Cristiano resta così un suo riferimento e potrebbe ancora esaudire il suo sogno, ossia quello di giocare insieme a lui.

I sogni, si sa, son desideri anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Tutto è possibile.

