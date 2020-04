Dybala nuovamente nei radar del Bayern Monaco sul calciomercato. La Juventus potrebbe provocare i bavaresi chiedendo Lewandowski in cambio della ‘Joya’

Il Bayern Monaco rimette nel mirino Paulo Dybala. Da qualche stagione il club bavarese segue con attenzione gli sviluppi sul futuro del fantasista della Juventus, la scorsa estate ad un passo dall’addio ai bianconeri nella trattativa con il Manchester United per Lukaku. Affare poi sfumato, con il numero dieci rinato sotto la cura Sarri e di nuovo centrale nel progetto della ‘Vecchia Signora’.

La Juve lavora al rinnovo della ‘Joya’, anche se al momento non ci sarebbero stati passi significativi tra le parti per il prolungamento del contratto oltre il 2022. Se ne riparlerà al termine dell’emergenza sanitaria, con lo stesso Dybala che avrebbe manifestato il desiderio di legarsi per lungo tempo al club campione d’Italia. La dirigenza della Continassa vorrebbe puntare per il futuro sull’ex Palermo, anche se un’offerta fuori mercato potrebbe rimescolare nuovamente le carte.

Calciomercato Juventus, Dybala al Bayern solo per Lewandowski

Liga, Premier e Bundesliga: le ammiratrici per Dybala certamente non mancano e tra queste figura ciclicamente anche il Bayern Monaco. Il nazionale albiceleste è un profilo che a Monaco apprezzano da tempo, con i bavaresi però che non hanno mai avuto l’opportunità e la volontà di affondare il colpo per strapparlo alla Juventus. Anche quest’anno un possibile assalto sembra complicato, visto che il Bayern a causa della crisi economica provocata dal coronavirus non avrebbe intenzione fare spese folli sul mercato. La ‘Vecchia Signora’ valuta almeno 100 milioni Dybala, che eventualmente potrebbe finire in Germania solo attraverso un’operazione che vedrebbe coinvolti più giocatori. La provocazione al Bayern per Dybala potrebbe però arrivare dalla stessa Juventus, che per cedere l’argentino chiederebbe ai tedeschi uno scambio alla pari con Robert Lewandowski.

I bianconeri sono a caccia di un erede di Higuain per l’attacco, con il centravanti polacco che rappresenterebbe un profilo di altissimo spessore per il reparto offensivo di Sarri. Una coppia con Cristiano Ronaldo farebbe le fortune del tecnico di Figline, oltre a garantire caterve di gol alla squadra campione d’Italia. Occhio quindi a possibili e clamorose sorprese sull’asse Juve-Bayern, anche se appare improbabile che Rummenigge e soci si privino di un alfiere del calibro di Lewandowski.

G.M.