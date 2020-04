Calciomercato, l’Inter sfida la Juve per Telles | Cifre e dettagli

Ha già un trascorso in nerazzurro. Da allora è cresciuto molto ed ora l’Inter pensa al suo ritorno: occhi sul terzino del Porto Telles

La sua esperienza nell’Inter risale al 2015/16. Alex Telles, allora 23enne, ha raccolto in totale 22 presenze con la maglia nerazzurra, con cui giocò per una stagione in prestito dal Galatasaray. In estate ci fu poi il passaggio, definitivo, al Porto, club in cui gioca ancora oggi. Con i portoghesi ha avuto una crescita importante, al punto da attirare su di sé gli occhi di molti prestigiosi club europei. Sul classe 1992, infatti, pare ci siano la Juventus, il Paris Saint Germain ed il Chelsea. Ma l’indiscrezione che arriva dal Portogallo ha dell’incredibile: adesso anche l’Inter starebbe pensando di fiondarsi sul forte terzino brasiliano.

Inter-Telles, Juve e PSG pronte a versare 22 milioni

E’ il quotidiano A Bola a riferirlo: anche il club di Steven Zhang tra i più interessati al calciatore. Al Porto, Juventus e PSG sarebbero pronte a versare una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Certo non si tratta di cifre basse, ma il valore del calciatore è molto aumentato da quando l’Inter lo ha lasciato nel 2016. A distanza di circa quattro anni, il laterale basso ha conquistato anche la Nazionale brasiliana ed è diventato un calciatore determinante anche in fase di spinta: con il Porto, in totale, ha segnato 9 gol.

Insomma, ad oggi Telles sembrerebbe un giocatore ben lontano da quello impacciato e ancora un po’ acerbo intravisto qualche anno fa con l’Inter. Ora i nerazzurri sarebbero pronti a tornare alla carica e a riportarlo in rosa, dove sarebbe finalmente un elemento chiave dell’undici di Antonio Conte.

