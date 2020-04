Calciomercato Inter, colpo di scena | Perisic e Nainggolan possono restare!

Cambia tutto velocemente nel mondo del calcio. A seguito della pandemia anche il calciomercato ne risentirà: la posizione del presidente dell’Inter Zhang

Una stagione davvero incredibile. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio, che non sa se ripartirà o meno. E così subirà ripercussioni anche il calciomercato, che si nutrirà soprattutto di numerosi scambi e di possibili ritorni dei giocatori in prestito in giro per l’Europa. E così anche l’Inter potrebbe adottare questa dinamica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Salah | Può arrivare con lo scambio!

Calciomercato Inter, Perisic e Nainggolan verso il ritorno a Milano

Da Icardi a Perisic passando per Nainggolan: la società nerazzurra ha diversi giocatori sia in prestiti con il possibile diritto di riscatto. Visto, però, l’emergenza in questi mesi il presidente Zhang non avrebbe intenzione di svendere i propri calciatori: Marotta ed Ausilio dovranno così monitorare al meglio le situazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Inter superata | Il Barcellona apre alla cessione!

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’esterno croato e il centrocampista belga potrebbero essere messi a disposizione nuovamente da Antonio Conte per una possibile permanenza a Milano in caso di mancati riscatti.

L’Inter potrebbe rivedere i propri piani con Mauro Icardi che andrà comunque via. Il suo rientro a Milano con Conte non è possibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Superliga Argentina sospesa | L’annuncio del presidente

Calciomercato Juventus, scambio con lo United | Nuova carta per Pogba!