Coronavirus, decisione presa | Si chiude la Ligue 1!

Fulmine a ciel sereno in Francia: il governo ha deciso per la conclusione anticipata della stagione di Ligue 1

Il calcio chiude definitivamente anche in Francia. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il governo francese annuncerà nelle prossime ore la conclusione della stagione 2019/20 di Ligue 1 e Ligue 2. Fino ad agosto non si disputeranno dunque partite in territorio francese, con la Federcalcio che si riunirà a maggio per stabilire criteri di classificazione alle coppe europee, promozioni e retrocessioni.