Coronavirus, decisione presa | Si chiude la Ligue 1!

Fulmine a ciel sereno in Francia: il governo ha deciso per la conclusione anticipata della stagione di Ligue 1

Il calcio chiude definitivamente anche in Francia. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il governo francese annuncerà nelle prossime ore la conclusione della stagione 2019/20 di Ligue 1 e Ligue 2. Fino ad agosto non si disputeranno dunque partite in territorio francese, con la Federcalcio che si riunirà a maggio per stabilire criteri di classificazione alle coppe europee, promozioni e retrocessioni.

Coronavirus, si parte da agosto per la nuova stagione

Tutto si avvia alla conclusione con la possibilità così della UEFA di dire addio alle competizioni come Champions League ed Europa League. Una situazione del tutto nuova che metterà così in difficoltà anche gli altri maggiori campionati, tra cui la Serie A.

In questo modo la Francia sarà così presa come modello anche dall’Italia per quanto riguarda la sospensione definitiva della stagione sportiva. Tutto potrà essere più chiaro entro il 4 maggio. Anche in Argentina la Federazione ha sospeso ogni tipo di campionato attraverso un lungo comunicato pubblicato pochi minuti fa.

Salutano già la Ligue1 e la Ligue2: ora si pensa alla prossima stagione. I calciatori sono ufficialmente in “vacanza”.

