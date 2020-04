Calciomercato Juventus, obiettivo in Premier | Spunta l’Inter!

Dall’Inghilterra spunta una nuova concorrente per la Juventus: anche l’Inter sull’attaccante pronto a partire a parametro zero dalla Premier League

Nonostante le date della prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero cambiare a causa dei disagi provocati dall’emergenza Coronavirus, le società italiane iniziano già ad inserire in lista alcuni possibili acquisti. Beppe Marotta sembrerebbe inserirsi nella corsa all’obiettivo dalla Premier League, cercato anche dai rivali della Juventus. Nuovo nome per la fase offensiva dell‘Inter, ma occhio alla forte concorrenza dell’Arsenal, che potrebbe aprire un’altra via di mercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Inter superata | Il Barcellona apre alla cessione

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta beffa la Juve e CR7 | Acquisto stellare

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Affare fatto: ecco le cifre

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Willian: occhio alla concorrenza dall’Arsenal

Anche i club di Premier League hanno risentito fortemente della sospensione del campionato, con le date di ripresa ancora da ufficializzare. Alcune società inglesi a causa dei disagi provocati dal Coronavirus, si vedranno costrette a limitare il budget per gli acquisti nella prossima sessione di mercato. Uno di questi sembrerebbe essere l’Arsenal, che avrebbe messo gli occhi su un colpo low cost, che interesserebbe anche alla Juventus, ma su cui si sarebbe inserita anche l’Inter. Infatti secondo quanto riportato da ‘The Sun‘, sia i ‘gunners’ che i nerazzurri starebbero puntando all’acquisto dell’attaccante del Chelsea, Willian, pronto a lasciare i ‘blues’ a parametro zero a giugno.

Secondo il quotidiano inglese, Beppe Marotta avrebbe puntato al calciatore brasiliano, ma il club guidato da Mikel Arteta sembrerebbe essere in vantaggio grazie alla volontà del calciatore di restare a Londra. La società inglese però, a causa di alcuni problemi finanziari, si troverà probabilmente costretta a lasciar partire il bomber Aubameyang, riaprendo così una pista interessante per l’Inter che avrebbe messo l’attaccante del Gabon nel mirino da tempo come erede di Lautaro Martinez. Ennesimo derby d’Italia con la Juventus per l’attacco in chiave mercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, derby in Serie A | Inter e Milan fiutano l’affare