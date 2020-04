Calciomercato Juventus, 200 milioni in fumo | Cambia il futuro di Icardi

Lo stop del campionato francese potrebbe mischiare le carte anche dal punto di vista economico in casa PSG. La Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo.

Con Gonzalo Higuain sempre più fuori dal progetto e ad un anno dalla scadenza contrattuale, la Juventus si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo. Tra i vecchi pallini della dirigenza bianconera non va escluso a priori Mauro Icardi, che vive mesi di totale incertezza al Paris Saint Germain. Dopo una lunga estate di tira e molla infatti l’argentino è approdato a Parigi lasciando l’Inter in prestito con riscatto. Dopo un grande inizio i dubbi sulla sua permanenza transalpina sono però cresciuti con il passare delle settimane, tuttavia l’attuale bufera che ha investito la Ligue 1 potrebbe rimescolare le carte in tavola. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, problemi al PSG: spiraglio per Icardi

L’emergenza Coronavirus ha definitivamente messo in ginocchio la Ligue 1. Il Governo francese, attraverso il primo ministro Édouard Philippe,ha decretato infatti la fine dei due massimi campionati di calcio. Un duro colpo che potrebbe ulteriormente aggravare le finanze dei club transalpini. Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ così facendo proprio il PSG rischierebbe perdite importanti vicine addirittura ai 200 milioni di euro.

La società parigina si ritroverebbe quindi ad affrontare nuove problematiche, motivo per cui non è da escludere del tutto che possano riscattare Icardi dall’Inter per poi imbastire una cessione importante con la Juventus. In caso di perdite economiche dunque il PSG potrebbe essere costretto a rinunciare ad un big per fare cassa.

