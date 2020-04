Calciomercato Juventus, accordo con Haaland | Richiesta clamorosa

La Juventus vuole il colpo importante in attacco per la prossima stagione e sogna Haaland. Nel frattempo c’è un accordo clamoroso

È Erling Haaland il nome più discusso per la prossima sessione di calciomercato. Il giovane attaccante classe 2000 ha impressionato tutti in questa stagione prima con la maglia del Salisburgo, con la quale ha dimostrato personalità anche in Champions League, e poi con quella del Borussia Dortmund.

L’esperienza in Bundesliga è stata fondamentale per la crescita del giovane norvegese, che ha volutamente deciso di disputare qualche mese in uno dei cinque principali campionati al mondo da titolare per dimostrare di essere pronto per le big. Nelle settimane prima dello stop forzato causato dal coronavirus, Haaland ha continuato a fare bene anche con la maglia del Borussia e l’interesse delle big è aumentato di partita in partita.

Calciomercato Juventus, beffa per Haaland: affondo del Real Madrid!

Anche la Juventus sta monitorando la situazione del norvegese e negli ultimi giorni si è parlato di un inizio delle trattative. Erling Haaland, però, potrebbe finire in un’altra big nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, in pole position ci sarebbe il Real Madrid.

I Blancos avrebbero già preparato i 75 milioni di euro da spendere al termine di questa stagione per ingaggiare il centravanti classe 2000. Inoltre, il club spagnolo avrebbe già un accordo con il giocatore, ma ora deve trattare con il Borussia Dortmund che pretende cifre ancora più alte: 90 milioni di euro più l’intero cartellino di Hakimi.

Dalla Spagna rivelano che Haaland sarebbe entusiasta di giocare nel Real Madrid e potrebbe essere la sua consacrazione nell’elite del calcio.

