Calciomercato Inter, sgambetto alla Juventus | Idea per il post Asamoah

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere l’arrivo di un rinforzo di spessore sulla corsia mancina: con Asamoah in bilico, spunta un nome a sorpresa

Mancano ancora alcune settimane all’ipotetico ritorno in campo della Serie A, pronta a chiudere la stagione 2019/20. L’emergenza Coronavirus non frena la dirigenza dell’Inter che prova a muoversi in anticipo in ottica calciomercato: Marotta al lavoro per tentare lo sgambetto alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo Salah | Può arrivare con lo scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Inter superata | Il Barcellona apre alla cessione!

Calciomercato Inter, idea dalla Spagna: scatta il derby d’Italia

Una suggestione che potrebbe prendere corpo già nelle prossime settimane. L’Inter è convinta di poter portare alla corte di Conte un colpo top sulla corsia mancina e potrebbe focalizzare le proprie attenzioni su Josè Gaya. Il talentuoso laterale sinistro del Valencia è stato accostato con forza alla Juventus nelle ultime settimane, con il club bianconero che segue lo spagnolo da tempo. In tal senso l’Inter, vicina alla cessione in Turchia di Asamoah secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa al terzino spagnolo.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Con le piste Marcos Alonso ed Emerson Palmieri difficilmente praticabili in casa Chelsea, il prodotto del vivaio del Valencia è il nome nuovo nella mente di Beppe Marotta. Gaya è alla sua sesta stagione con la prima squadra del Valencia e a 24 anni potrebbe ambire a palcoscenici decisamente più importanti. In scadenza nel giugno 2023, Gaya rappresenta il profilo ideale per Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Marotta studia il colpo Top

Grande corsa e tecnica palla al piede, ha collezionato 28 presenze ed 1 assist in stagione con il club spagnolo. Situazione in divenire ma Marotta potrebbe ‘apparecchiare’ lo sgambetto al suo ex club: la Juventus è avvisata, per Gaya l’Inter è alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Inter, sgambetto alla Juve per Pogba | Clamorosa idea United!

LEGGI ANCHE >>>Inter, mossa a sorpresa low cost | Marotta riporta in Italia l’ex Juve

S.C