Serie A, ripresa campionato | Arriva l’annuncio di Gravina

Dalle parole del premier Conte a quelle del Ministro dello Sport Spadafora: quando inizierà il campionato di Serie A? Il presidente della Figc Gravina svela tutto

Dopo le polemiche delle ultime ore per quanto riguarda la ripartenza della Serie A il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso la propria linea con un comunicato: “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”.

Poi il numero uno della FIGC ha aggiunto dichiarazioni importanti per il futuro del calcio italiano: “Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A”.

