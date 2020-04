Serie A, nuova proposta | Campionato fino a dicembre!

La Serie A è ferma da ormai più di un mese e mezzo e studia il piano per ripartire. C’è una nuova proposta clamorosa riguardo la stagione attuale

È un momento difficile e delicato per il calcio italiano, fermo ormai da più di un mese e mezzo a causa dell’emergenza coronavirus. Si parla tanto della possibile ripartenza e da ieri sono emerse anche le prime ipotesi di data per tornare a giocare. Giuseppe Conte ha annunciato che probabilmente il 18 maggio si procederà con la ripresa degli allenamenti di squadra.

Il calcio potrebbe non sembrare una priorità in questo momento, ma le tante persone che vivono grazie a questo sport portano i vertici dei vari campionati a studiare un piano di ripartenza in modo da evitare possibili perdite economiche che potrebbero assumere contorni catastrofici.

Serie A, proposta sulla ripresa: “Finiamo questa stagione a dicembre”

A parlare della ripresa dei campionati è Nicola Giocoli, professore di Economia Politica all’Università di Pisa, che è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni: “La mia proposta è quella di far ripartire il calcio a settembre concludendo la stagione corrente nell’anno solare sia per quanto riguarda i campionati che le coppe. Il tutto avverrebbe con un congelamento dei contratti e con un’apertura della finestra di calciomercato dal 14 dicembre fino al 10 gennaio 2021“.

Sulla nuova stagione: “Si svolgerebbe solo nei primi 5-6 mesi del 2021, con campionati di sola andata e poi play-off e play-out. Ci sarebbero meno partite ma sarebbero più belle. Per le coppe invece ci sarebbero final eight e final four. Per quanto riguarda i contratti, basterebbe stabilire che prima del 15 dicembre non si possono attuare modifiche”.

Pro e contro: “La parte bastone sarebbe impedire ai calciatori che decidono di svincolarsi al 30/6 di firmare nuovi accordi, la parte carota invece dare la possibilità di rinegoziare i contratti”.

