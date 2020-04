Calciomercato Juventus, scambio con lo United | Nuova carta per Pogba!

È senza dubbio Paul Pogba il sogno della Juventus per la prossima estate. Pronta l’offerta di Fabio Paratici, sul piatto c’è un big!

È stata una stagione tutto sommato positiva per la Juventus, che nonostante qualche passo falso di troppo è ancora in lotta per tutte le competizioni. In caso di ripresa della stagione, i bianconeri potrebbero cercare di ribaltare la sconfitta rimediata a Lione in Champions League per mettere una pezza su una delle prestazioni più brutte di questa annata.

La società bianconera ha ingaggiato Maurizio Sarri per avere un gioco bello e divertente da vedere, ma in alcune circostanze la squadra è stata poco convincente. La causa potrebbe essere il centrocampo composto da poca qualità e per questo Fabio Paratici lavora sul mercato proprio pensando a big da acquistare in quel reparto.

Calciomercato Juventus, sogno Pogba: Paratici mette sul piatto Pjanic!

Il sogno bianconero è sicuramente Paul Pogba, reduce da un’annata negativa al Manchester United condizionata da un lungo infortunio. Il centrocampista francese non sembrerebbe più soddisfatto di indossare la maglia dei Red Devils in quanto vorrebbe ambire a vincere i titoli più importanti e per questo in estate potrebbe esserci una separazione.

La Juventus, così come il Real Madrid, è in prima linea per cercare di ingaggiare il campione del mondo del 2018 ma lo scoglio più importante riguarda la richiesta economica del Manchester United. Per risolvere la problematica relativa al prezzo, però, la società bianconera potrebbe mettere sul piatto Miralem Pjanic, così come riportato dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini.

In questo modo la ‘Vecchia Signora’ perderebbe il centrocampista con maggiore qualità ma ne acquisterebbe uno completo e adatto allo stile di gioco di Maurizio Sarri.

