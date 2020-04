Il calciomercato della Juventus vede novità importanti per un top player seguito da tempo da Paratici: affare concluso con la maxi offerta!

Se il calcio italiano è fermo a causa del Coronavirus e potrebbe riprendere tra diverse settimane, in casa Juventus si lavora senza sosta alla sessione di calciomercato estivo. In tal senso, arrivano novità importanti per uno dei grandi nomi accostati al club torinese: è praticamente fatta per il super colpo.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, sogno per il dopo Higuain | Che derby con l’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rescissione clamorosa | 10 milioni persi!

Calciomercato Juventus, cifra shock sul piatto: affare chiuso!

Secondo quanto riportato da ‘Donbalon‘, uno dei grandi obiettivi per l’attacco della Juventus in vista del prossimo anno sarebbe definitivamente sfumato. Il quotidiano spagnolo parla di affare praticamente chiuso tra il Liverpool ed il Real Madrid per la cessione di Sadio Manè. L’esterno dei ‘Reds‘ dovrebbe quindi vestire la maglia delle ‘Merengues’ per un affare chiuso intorno ai 150 milioni di euro. Florentino Perez non resta dunque a guardare e prepara l’annata 2020/21 con un colpo da sogno che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus.

Per tutte le ultime notizie CLICCA QUI!

Manè era stato più volte accostato al club di Torino e la sua cessione, vista la volontà del giocatore di cambiare aria, pareva assolutamente inevitabile con buona pace di Klopp già a caccia dell’eventuale erede del senegalese. Manè sarebbe un’esplicita richiesta di Zinedine Zidane che stravede per lui da tempo. L’esterno, in scadenza nel 2023 con il Liverpool, in questa stagione ha collezionato 38 presenze con 18 reti e ben 12 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sogno Juventus | ”Voglio giocare con Ronaldo”

Le attenzioni di Paratici dunque sono destinate a posarsi altrove: Manè è pronto a vestire la maglia dei ‘Blancos’ in uno dei trasferimenti più costosi della storia del calcio moderno.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, corte spietata di Guardiola | Arriva la decisione