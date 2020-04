Calciomercato Juventus, rescissione clamorosa | 10 milioni persi!

La Juventus deve fare i conti con il malcontento dei diversi calciatori in rosa. Un periodo davvero particolare: dieci milioni persi a seguito della rescissione

Periodo particolarmente difficile per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino della Juventus è ormai da tante settimane in Argentina per accudire da vicino sua madre ammalata e per stare insieme alla compagna e al figlio. Una scelta un po’ strana che ha sollevato numerose polemiche in questi mesi senza calcio giocato.

Calciomercato Juventus, la decisione di Higuain

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport lo stesso centravanti bianconero sembra essere più sereno rispetto alle ultime settimane. Al momento sarebbe propenso a rispondere ad una possibile convocazione della Juventus per riprendere l’attività agonistica, ma non è detta l’ultima parola.

In caso di rifiuto alla convocazione potrebbe esserci uno scenario nuovo con la conseguente rescissione per inadempienza contrattuale. Per lui ci sarebbe una perdita di 10 milioni netti con la Juventus che risparmierebbe così venti lordi. Nei prossimi giorni ci saranno le novità. Higuain dovrebbe rientrare a Torino per terminare la stagione, poi in estate sarà divorzio: la sua voglia di tornare in Argentina è tanta o almeno cambierà aria dopo stagioni davvero incredibili.

