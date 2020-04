Calciomercato Juventus, obiettivo Emerson | Scambio in vista!

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus è Emerson Palmieri: sull’italo-brasiliano c’è la concorrenza dell’Inter, ma Paratici ha la ‘carta’ giusta.

La Juventus è alla ricerca di un’alternativa ad Alex Sandro: Emerson Palmieri rimane il profilo più gradito da Sarri. Gli effetti del ‘Coronavirus’ sul calciomercato, però, saranno evidenti: i club rischiano di avere meno potere economico e dovranno adottare strategie differenti per rinforzare la rosa. Una di queste soluzioni è rappresentata dagli scambi e la Juventus ha a disposizione diversi profili molto funzionali in questo senso. E proprio l’inserimento di una contropartita tecnica potrebbe essere la ‘chiave’ giusta per arrivare ad Emerson Palmieri: Lampard vuole un centrocampista bianoconero.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri scalpita | Possibile scambio con Rabiot

Uno degli obiettivi della Juventus, che già a gennaio ha provato l’agguato, è Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano è un profilo gradito da Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Chelsea e potrebbe essere il ricambio ideale per Alex Sandro. La valutazione dei ‘Blues’ per Emerson Palmieri si aggira intorno ai 30 milioni di euro e Paratici vorrebbe abbassare le richieste degli inglesi. Come riporta ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe inserire Adrien Rabiot nell’operazione.

Il centrocampista francese piace molto a Lampard, che lo marca dai tempi del PSG, e ‘Madama’ sarebbe ben disposta a farlo partire. Rabiot, infatti, ha dimostrato di fare enorme fatica nel contesto tattico disegnato da Sarri ed essendo arrivato a parametro zero una sua partenza significherebbe anche mettere a bilancio una plusvalenza. Il pressing della Juventus su Emerson Palmieri prosegue e la sensazione è che, al momento, la trattativa sia ancora in una fase embrionale ma che ha tutti i presupposti per decollare. I bianconeri, però, devono guardarsi dalla concorrenza interna alla Serie A: anche l’Inter non demorde per l’italo-brasiliano.

La Juventus potrebbe aver trovato la ‘chiave’ giusta per sbloccare l’affare Emerson Palmieri con il Chelsea: inserire nell’operazione Rabiot, molto gradito da Lampard.

