Calciomercato Inter, niente rinnovo | Bomber da 60 milioni!

Una grossa parte del calciomercato estivo dell’Inter dipenderà dalle sorti di Lautaro Martinez. Intanto i nerazzurri sarebbero in prima fila per un centravanti di Premier.

Caccia ad un nuovo attaccante. L’intero calciomercato estivo dell’Inter ruoterà attorno all’eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. In attesa di capire quale sarà il destino del centravanti argentino di Conte, la dirigenza nerazzurra inizia già a pensare all’eventuale sostituto da affiancare nel caso a Romelu Lukaku. Tra i profili più interessanti spicca quello di Pierre-Emerick Aubameyang ormai giunto quasi al tramonto della sua avventura inglese con l‘Arsenal e tenuto d’occhio anche da altre big europee. Il bomber gabonese andrà in scadenza contrattuale nel 2021, una discriminante che potrebbe fare la differenza nel futuro dell’ex Borussia Dortmund. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, stop al rinnovo: il prezzo di Aubameyang

Secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Express’ proprio l’Inter sarebbe in prima fila per aggiudicarsi le prestazioni di Aubameyang in virtù anche della conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto con ‘Gunners’, interrotte la scorsa settimana. Due però sono gli ostacoli principali che dovranno fronteggiare i nerazzurri. Il primo punto riguarda il prezzo del gabonese che si attesta sui 56 milioni di sterline, oltre 60 milioni di euro.

Il secondo ostacolo è invece relativo all’alto ingaggio del calciatore che percepisce 200.000 sterline a settimana. Un problema soprattutto se si pensa che lo stesso Aubameyang stava trattando un aumento di stipendio. Come se non bastasse sul ragazzo resta da battere la concorrenza di squadre come Manchester United, Chelsea, Barcellona e Real Madrid. Antonio Conte dal canto suo sarebbe entusiasta di allenarlo all’Inter, motivo per cui i nerazzurri proveranno eventualmente a trovare un compromesso.

