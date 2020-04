Serie A, ripresa allenamenti | La possibile decisione di Spadafora

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora potrebbe annunciare nelle prossime novità importanti in merito alla ripresa degli allenamenti

Tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore anche per il mondo del calcio. A breve parlerà anche il Premier Conte che dovrebbe annunciare le varie novità a partire dal 4 maggio. Anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sarebbe propenso alla ripresa degli allenamenti a partire dal 18 maggio, ma per ora si tratta soltanto di indiscrezioni.

Il mondo del calcio è stato sconvolto dall’emergenza Coronavirus con due mesi di stop forzati. I calciatori si stanno allenando così da tanto tempo nelle rispettive abitazioni, ma non vedono l’ora di tornare in campo con le dovute precauzioni. Non sarà facile riprendere per la Serie A, ma bisognerà provarci per il bene di tutti.

Infine, lo stesso Ministro Spadafora ha svelato in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta Regionale, in edicola domani 27 aprile: “Il calcio dilettantistico ha già fatto sapere di volersi fermare, una decisione sofferta che comprendo. Ripresa? Impossibile azzardare, valuteremo anche il criterio territoriale”.

