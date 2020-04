Serie A, ripresa allenamenti | Conte annuncia le date in conferenza

Il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare in conferenza stampa: ecco tutte le novità anche per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti

L’Italia entrerà in una nuova fase. Il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare in conferenza stampa per le novità circa la Fase 2, tanto attesa dagli italiani anche per quanto riguarda l’attività agonistica e non. Dal 4 maggio saranno permessi gli allenamenti dei professionisti: senza assembramenti e a porte chiuse. Il 18 maggio riprenderanno gli allenamenti per discipline collettive.

Ecco tutte le sue dichiarazioni: “Inizia ora per tutti la fase con la convivenza con il virus. Bisogna mantenere le distanze di sicurezza, sarà importante il comportamento responsabile di ognuno di noi. Mai avvicinarsi, bisogna rispettare le distanze di un metro. Anche con i parenti bisogna stare attenti. Vogliamo tutti che il Paese riparta: non dobbiamo ammalarci e rispettare la distanza sociale. Se non rispettiamo, la curva risalirà. Aumenteranno i morti e gli ammalati. Se ami l’Italia, mantieni le distanze”.



Poi ha aggiunto: “Ci aspetta una sfida molto complessa. Tutti voi vorrebbero un definitivo allentamento delle misure. Il Governo dovrà essere pronto ad affrontare eventuali risalite della curva, in modo tempestivo e con un meccanismo ben studiato. Dobbiamo scacciare via la rabbia, dobbiamo pensare a ciò che ciascuno di noi può fare. Dipende da noi, dal compito che faremo”.

Il Premier Conte ha continuato: “Non bisogna farsi prendere da rabbia e risentimenti e pensare a ciò che ognuno può fare. Tutti desideriamo un liberi tutti. E tutti siamo davanti ad un bivio: avere un nemico o collaborare per ricostruire il Paese. Il piano ripartirà dal 4 maggio. Devo ringraziare la squadra di esperti e da scienziati. Questa è un’occasione per cambiare tutte le cose che non vanno nel nostro paese ed in Europa. E il Governo ci sarà per questa prova difficile”.

Poi ha specificato il piano della Fase 2: “Le mascherine avranno un prezzo fisso ed equo di 0,50 cent: varrà per tutti e sarà senza IVA. Tutti dobbiamo essere tutti orgogliosi, è un lavoro di squadra. Merito di tutti noi, è il sistema Italia. Siamo al lavoro, come già detto, sul Recovery Fund, frutto di un lavoro di squadra con tutti i paesi europei. È stato un risultato politico importante, di squadra, frutto grazie all’aiuto di tutto il Sistema Italia. Bisogna finanziare il fondo ed offrirlo subito, a tutti, anche i paesi con una situazione debitoria compromessa. Sono consapevole dell’insoddisfazione di molti italiani per i sussidi statali. Ma voglio rendervi partecipi del lavoro straordinario che l’INPS e la macchina statale stanno facendo facendo per gestire la situazione straordinaria”.

Poi ha illustrato il piano: “Arriveranno molteplici aiuti e bonus. Da quello per le colf e le badanti al bonus da 600€, aumentato e con erogazione automatizzata. Dal 4 maggio al 18 maggio gli spostamenti all’interno della regioni saranno mantenuti con i provvedimenti attuali per altre due settimane. Saranno concessi solo gli spostamenti per necessità. Tra regioni consentito solo spostamento per esigenze lavorative, salute o assoluta urgenza. Consentiamo rientro presso abitazioni o residenza”. Poi ha aggiunto sull’attività motoria: “Sarà possibile con distanza di 2 metri per le attività agonistiche e 1 metro per quelle semplici. Sono consentiti gli allenamenti mantenendo le distanze. Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti che praticano discipline individuali. Professionisti o riconosciuti di interesse nazionale. Sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e divieto di assembramento. Per il 18 maggio, invece, sono consentiti gli allenamenti collettivi”. Poi sul campionato di Serie A ha concluso: “Sono un appassionato di calcio. Tutti hanno compreso che non si poteva che sospendere. Il Ministero sta lavorando per trovare percorso in parte definito. Si valuteranno condizioni che possano consentire di terminare il campionato. Lo vogliamo in tanti”.

