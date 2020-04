Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in difesa | Scambio con Calhanoglu

Milan, per la difesa possibile ritorno di fiamma per Kabak: lo Schalke lo può cedere in estate, da non escludere uno scambio con Calhanoglu.

La scorsa estate il Milan lo ha a lungo corteggiato, ma alla fine Ozan Kabak ha scelto lo Schalke 04. Il difensore turco classe 2000, che in pochi mesi in Bundesliga aveva stupito tutti con la maglia dello Stoccarda, è ora uno dei pezzi più pregiati nella rosa del club tedesco, ma la sua permanenza, nonostante un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Kabak: carta Calhanoglu

Come riferisce ‘Sport Bild’, lo Schalke 04 potrebbe essere costretto in estate a cedere il difensore turco. Se il club tedesco non dovesse centrare una qualificazione in Europa, allora, per far quadrare i conti del bilancio, saranno necessarie alcune cessioni. E Kabak è certamente uno dei profili che può portare un elevato introito nelle casse della società di Gelsenkirchen.

Il Milan, che ha seguito in passato il difensore turco, potrebbe decidere dunque di tornare alla carica e provare un nuovo affondo. Attenzione alla concorrenza del Bayern Monaco, anche lui da tempo vigile sul giocatore. Il problema maggiore sembra però rappresentato dal prezzo. Dal 2021 potrebbe entrare in vigore una clausola di 45 milioni di euro, che è la cifra che il club tedesco spererebbe di incassare dalla sua cessione. Il Milan, dal canto suo, potrebbe abbassare le pretese con una contropartita. Il nome in questione potrebbe essere quello di Hakan Calhanoglu, che vanta diversi estimatori in Germania.

Il club rossonero potrebbe dunque decidere di inserire il centrocampista turco nell’affare, per abbassare le pretese dello Schalke 04. Un’ipotesi simile a quella per Ginter del Borussia Moenchengladbach, anche lui seguito dalla dirigenza meneghina.

