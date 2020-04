Calciomercato Juventus, disturbo Cristiano Ronaldo | Paura per Zidane

Cristiano Ronaldo continua a lavorare insieme alla Juventus in vista della prossima stagione: ancora un possibile colpo grazie al suo guizzo

La Juventus non si ferma. Il club bianconero starebbe sempre al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Grazie soprattutto al guizzo di Cristiano Ronaldo, pronto a tornare a Torino per riprendere gli allenamenti. Al momento il campione portoghese è in patria.

Calciomercato Juventus, assalto ad Odegaard

Come svelato dal portale spagnolo “donbalon” Martin Odegaard, talentuoso giocatore della Real Sociedad in prestito dal Real Madrid, potrebbe fare il suo ritorno al Santiago Bernabeu. Dopo una stagione da protagonista in Liga, Zidane sarebbe pronto a puntare sulle qualità del norvegese. Ma non è detta l’ultima parola visto che ci sarebbero sulle sue tracce due top club europei, come la Juventus e il Bayern Monaco.

Il presidente del Real, Florentino Perez, non avrebbe minimamente intenzione di cederlo visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2023. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare una nuova offensiva del club bianconero, che sarebbe propenso a rinforzare la zona centrale della formazione di Sarri con giovani di belle speranze.

