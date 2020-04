Calciomercato, priorità Haaland | Sprint Juventus

La Juventus sogna un nuovo colpo da sogno da realizzare nella prossima sessione di mercato. Trattative già avviate!

È stata una stagione positiva fin qui per la Juventus. La compagine bianconera, nonostante qualche momento altalenante, è riuscita comunque a restare in lotta in ogni competizione e in caso di ripresa della stagione potrebbe tentare l’assalto verso Champions League, Serie A e Coppa Italia.

La squadra allenata da Maurizio Sarri ha comunque bisogno di rinforzi importanti in futuro per tenere il passo delle big d’Europa. Fabio Paratici è già al lavoro per studiare le prossime mosse di mercato e attraverso questa pausa forzata può analizzare la situazione con più calma.

Calciomercato Juventus, avviate le trattative con il Borussia Dortmund per Haaland

La Juventus ha in mente almeno un rinforzo a centrocampo, ma ciò non distoglie l’attenzione dalle occasioni di mercato che potrebbero presentarsi anche in altri ruoli. Secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il club bianconero avrebbe iniziato le trattative con il Borussia Dortmund per l’acquisto di Erling Haaland.

Il classe 2000 è sicuramente uno degli attaccanti più promettenti in circolazione e lo ha dimostrato in questi primi mesi di stagione. Con le maglie di Salisburgo e Borussia ha già realizzato ben 40 reti tra coppe e campionato in 33 gare disputate. La Juventus fa sul serio e vede il norvegese come una priorità per il prossimo mercato.

Per Fabio Paratici, però, non sarà facile visto che ci sarà da battere la concorrenza di molti top club europei come il Real Madrid.

