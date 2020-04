Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un nuovo colpo dalla Premier: il laterale del Manchester United sogna di giocare con Cristiano Ronaldo

Il calcio italiano vede una crisi che al momento sembra lontana dalla fine. In attesa di riprendere con i campionati, tra Serie A, B e non solo, i club come la Juventus programmano la prossima sessione di calciomercato. In tal senso, potrebbe aprirsi una clamorosa trattativa in Premier League per la dirigenza bianconera: il messaggio al club torinese non lascia dubbi.

Calciomercato Juventus, apertura a sorpresa: “Sogno CR7!”

Poche parole ma che in ottica mercato potrebbero avere un significato importante in casa Juventus. Intervistato da ‘Eleven Sports’, il terzino del Manchester United Diogo Dalot ha strizzato l’occhio alla Juventus e non solo. Il laterale portoghese ha voluto lanciare un chiaro messaggio al connazionale Cristiano Ronaldo, leader indiscusso dei campioni d’Italia in carica. “Cristiano è sempre stato il mio idolo principale“, ha detto l’ex Porto arrivato a vestire la maglia dei ‘Red Devils’ nell’estate 2018.

Parole sibilline con un chiaro messaggio al club di Torino: “Giocare con Cristiano Ronaldo è sempre stato il mio sogno. Devo, tuttavia, fare presto: nemmeno lui può giocare ancora a lungo“. In passato Dalot è stato accostato proprio alla Juventus che ha poi dirottato le attenzioni su altri profili. Attualmente sotto contratto con lo United fino al 30 giugno 2023, ha collezionato in stagione solo 10 presenze ed 1 rete in Fa Cup contro il Tranmere Rovers.

Occasione dunque per Paratici che, visto anche il pessimo rendimento di Danilo, potrebbe andare a caccia di un altro laterale destro di spessore.

S.C.