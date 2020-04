Negli ultimi giorni, in casa Juventus, sta prendendo corpo l’idea di uno scambio con l’Atletico Madrid: Bernardeschi la ‘carta’ dei bianconeri.

Il diktat della Juventus è uno solo: vincere. Per questo motivo sul mercato i bianconeri ricercano solamente i migliori giocatori. La crisi economica che il ‘Coronavirus’ si porterà dietro, però, costringerà i club ad inventarsi qualcosa per concludere acquisti importanti e di spessore. Non sarà un caso se nel prossimo mercato cresceranno esponenzialmente le operazioni di scambio o, quantomeno, con l’inserimento delle cosiddette contropartite tecniche. Ed è proprio un’operazione di questa tipologia che sta prendendo corpo all’interno della società piemontese, con l’ausilio di Simeone.

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Thomas Partey | Simeone apprezza!

Anche le cessioni avranno un ruolo chiave nel prossimo mercato della Juventus: uno dei giocatori più indiziati a lasciare Torino sembra Federico Bernardeschi. L’esterno carrarino non è riuscito a soddisfare le aspettative e, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, ha l’interesse dell’Atletico Madrid. Simeone non si è ancora dimenticato della straordinaria prestazione di Bernardeschi contro i ‘Colchoneros’ negli ottavi di Champions League della scorsa stagione e vorrebbe portarlo a Madrid per provare a rilanciarlo.

L’interesse del ‘Cholo’ per l’esterno classe ’94, in casa Juventus, avrebbe acceso un’idea in Fabio Paratici: apparecchiare uno scambio con l’Atleti fra Bernardeschi e Thomas Partey. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è alla ricerca di un rinforzo di livello per il centrocampo e avrebbe individuato nel ghanese ‘colchonero’ un profilo gradito. Anche Thomas Partey, peraltro, è fra i possibili partenti dell’Atletico Madrid, avendo una clausola risolutiva nel proprio contratto. In attesa di un possibile rinnovo, infatti, bastano 50 milioni per poter strappare il centrocampista dal club spagnolo. Per questo motivo un’ipotetico scambio fra Bernardeschi e Thomas Partey potrebbe soddisfare tutti: la Juventus, che riuscirebbe a cedere l’azzurro ed a rinforzare il centrocampo, e l’Atletico Madrid, che otterrebbe il massimo dalla cessione del ghanese. Inoltre, Paratici riuscirebbe a strappare all’Inter di Marotta uno dei principali obiettivi di mercato.

L’ultima idea nata in casa Juventus è quella di un intrigante scambio con l’Atletico Madrid: Bernardeschi per Thomas Partey!

RM

