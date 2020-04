Calciomercato, Allegri si propone | Il rifiuto è clamoroso

La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere diversi cambiamenti in Serie A e non solo: che rifiuto per Max Allegri!

Il momento critico vissuto dal calcio italiano potrebbe attenuarsi in vista delle prossime settimane. Se da un lato si continua a discutere della ripresa dei campionati, dall’altro impazzano i rumors di calciomercato. In tal senso, le voci sul possibile ritorno in panchina vedono ancora protagonista l’ex bianconero Massimiliano Allegri: tutti i possibili sviluppi.

Calciomercato, retroscena Allegri: rifiuto inatteso per l’ex Juve

Secondo quanto riportato da ‘Le10sports’, l’opzione Bayern Monaco per Allegri sarebbe ormai sfumata. L’ex allenatore della Juventus si sarebbe proposto al club bavarese in più occasione per guidare il Bayern nella stagione 2020/21 ma la dirigenza tedesca ha rifiutato la candidatura del tecnico toscano. Un no inatteso che va a chiudere definitivamente una delle piste più prestigiose tra le panchine europee. Allegri, che si è già detto più volte pronto a ritornare ad allenare dalla prossima estate, potrebbe finire in Francia.

Il quotidiano transalpino parla di contatti tra l’entourage dell’ex bianconero ed il Psg, risalenti a marzo-aprile 2019. Contatti che potrebbero continuare nelle prossime settimane con Leonardo che stima Allegri e che lo porterebbe volentieri sotto la Tour Eiffel in caso di addio di Tuchel. Proprio Tuchel era stato sondato un anno fa dal Bayern ma, il no dell’attuale tecnico del Psg, ha spinto la dirigenza bavarese a puntare su Hans-Dieter Flick.

Un intreccio che svela il retroscena del clamoroso rifiuto del Bayern ad Allegri, destinato ad altri lidi in vista della stagione 2020/21.

S.C