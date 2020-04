Arrivano informazioni sulle condizioni del giocatore del Montpellier, Junior Sambia, affetto da Coronavirus: al momento è in coma indotto

Il Coronavirus ha colpito duramente anche il mondo del calcio francese. Negli ultimi giorni risultato positivo al Covid-19 anche il giocatore del Montpellier, Junior Sambia, che è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien‘, il calciatore al momento sarebbe in coma indotto. Il manager del giocatore, Frederic Guerra, ha dichiarato:”Le sue condizioni sono stabili. Non è peggiorato, ma nemmeno migliorato. La situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate. E’ tornato in ospedale ed è stato trasferito in un’altra struttura, dove hanno deciso di indurre il coma”.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, l’annuncio: “Così non si torna in campo”