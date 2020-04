Juventus, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, l’esperto di mercato Nicolò Schira sul caso Pjanic e le possibili mosse dei bianconeri

Il futuro di Miralem Pjanic al centro delle strategie di mercato bianconere, con la Juventus che attende il da farsi, tra lockdown e rumors dalla Spagna. “Non è un segreto che il rapporto tra lui e Sarri non sia mai decollato e che potrebbe essere uno dei grandi partenti di quest’estate”, così Nicolò Schira ha commentato in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, il futuro del bosniaco. Questa la sua intervista completa.

Calciomercato Juventus, Schira: “Pjanic in uscita, Sarri ha già selezionato i sostituti: i nomi”

“Sarri si aspettava molto di più dal bosniaco, quest’anno – continua Schira – Le aspettative di un Pjanic leader del centrocampo, ancor più di quanto visto nel suo periodo bianconero con Allegri, sono state tradite, al punto che il tecnico toscano ha promosso Bentancur in cabina di regia e la società potrebbe fare anche cassa dinanzi ad un’offerta importante per l’ex Roma. E poi Sarri, vorrebbe una mezzala completa e di grande fisicità, come Paul Pogba, che però piace anche al PSG e al Real Madrid. E a proposito di PSG, Pjanic è un profilo che può interessare molto un suo stimatore come Leonardo, che in Francia lo porterebbe di corsa. C’è anche il Barcellona, ovviamente, sul bosniaco, club con il quale la Juventus ha ottimi rapporti e con cui potrebbe mettere in piedi uno scambio per mettere a posto i rispettivi bilanci. A completare, non possiamo poi escludere anche la pista inglese per il bosniaco, ma ad ogni modo Pjanic resta il principale indiziato per una partenza eccellente all’interno della rosa bianconera”.

“Non solo Pogba, comunque, tra i nomi scelti dalla Juventus e da Sarri per sostituire l’eventuale partenza di Pjanic – conclude Schira – I bianconeri sono fortemente inseriti nella pista Tonali, sul quale ci sono tutte le big italiane come Inter e Napoli, e poi guardano con attenzione Lorenzo Pellegrini, che potrebbe liberarsi dalla Roma in estate”.