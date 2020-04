Calciomercato Juventus, tre cessioni per il super colpo | Le cifre

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe raccogliere un maxi tesoretto con l’intento di portare a Torino un altro top player. Ecco i dettagli

Bye bye Juventus. Nel prossimo calciomercato diversi giocatori potrebbero dire addio al club bianconero. Tre, nello specifico, consentirebbero a Paratici di raggranellare un maxi tesoretto utile a ragionare sull’acquisto di un altro top player e partner ideale in attacco sia di Cristiano Ronaldo che di Paulo Dybala. I ‘sacrificabili’ sull’altare del super colpo sono Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, 133 milioni per il top player: i dettagli

Per il trio, la Juve potrebbe incassare qualcosa come 98 milioni di euro. Trentotto dalla cessione del fantasista ex Fiorentina, che vanta diversi estimatori soprattutto all’estero nonostante la stagione poco esaltante. Il classe ’94 di Carrara, fuori dai piani di Sarri, sarebbe nel mirino addirittura del Barcellona. Venticinque da quella del centrocampista francese, arrivato a zero nella passata estate. Il 25enne di Saint-Maurice piace in Inghilterra, nella fattispecie all’Arsenal di Arteta. Trentacinque, invece, potrebbe incassarne dall’esterno brasiliano. L’agente Branchini sarebbe stato incaricato dalla società presieduta da Andrea Agnelli di trovargli una nuova sistemazione. Occhio al Paris Saint-Germain, ma pure a diversi club della Premier League. Con le loro partenze, inoltre, i bianconeri risparmierebbero poi circa 35 milioni sul fronte ingaggi, facendo così lievitare il budget per il top player fino a ben 133 milioni di euro.

Quei 133 milioni di euro la Juventus potrebbe magari offrirli al Liverpool per il cartellino di Sadio Mane, una delle stelle della formazione allenata da Jurgen Klopp. Il 28enne senegalese, decisivo per la conquista della Champions, è un attaccante eccezionale che renderebbe ancor più forte e imprevedibile l’attacco. Piace molto a Zinedine Zidane, tornato proprio in questi giorni il candidato più autorevole alla successione di Sarri.

