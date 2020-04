Calciomercato Juventus, clausola pro Inter | Clamoroso scambio in vista

La Juventus non si ferma. Il club bianconero starebbe così ricercando la migliore soluzione per il futuro: assalto decisivo con una strategia ben precisa per il top player

Nonostante la pandemia Coronavirus la Juventus continua il proprio lavoro sul fronte mercato. In attesa di ritornare in campo il club bianconero sarebbe così sempre in agguato per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. L’obiettivo numero uno sarebbe l’attaccante argentino del PSG, di proprietà dell’Inter, Mauro Icardi. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ci sarebbe stato nelle ultime ore un nuovo contatto tra Leonardo e Paratici.

Calciomercato Juventus, il Psg riscatta Icardi: Pjanic e Costa nel mirino

Secondo quanto rivelato dal quotidiano italiano l’idea del PSG sarebbe quello di riscattarlo dall’Inter con una clausola pro nerazzurri. Il club milanese potrebbe incassare circa 80 milioni e non i 75 pattuiti in caso di cessione ad un’altra squadra italiana.

La Juventus, che non avrebbe in mente di sborsare queste cifre, sarebbe entusiasta, invece, di inserire diversi calciatori che farebbero al caso del PSG. In pole ci sarebbe csì il centrocampista bosniaco, ex Lione, Miralem Pjanic, pronto a dire addio ai bianconeri. Subito dietro troviamo Douglas Costa ed Alex Sandro: in caso di un’offerta da 40 milioni, la Juventus potrebbe inserirli nella trattativa per arrivare a Mauro Icardi.

Intrecci decisivi per non farsi trovare impreparati in vista della prossima stagione. In caso di addio di Higuain, ecco l’altro numero nove pronto per la Juventus.

