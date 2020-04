La Juventus punta Arthur, ma in casa Barcellona piace anche Semedo, che è in uscita: i catalani vogliono Bentancur. Possibile un maxi affare.

Via da Barcellona per giocare di più. Nelson Semedo sembra intenzionato a lasciare i ‘Blaugrana’ e a rifiutare ogni proposta di rinnovo. Il club catalano ha offerto al portoghese un nuovo contratto sino al 2025, ma il giocatore non sembra intenzionato ad accettare e in estate sembra quindi certa una sua partenza.

Calciomercato Juventus, Arthur e Semedo da Barcellona

Secondo ‘Sport’ la valutazione fatta dal Barcellona è di 45 milioni di euro. Jorge Mendes potrebbe mettere il proprio zampino in una trattativa che coinvolga anche il Manchester City e in particolare l’altro suo assistito Joao Cancelo, ma attenzione alla Juventus. Il club bianconero segue Semedo con attenzione, ha ottimi rapporti con Jorge Mendes e non è da scartare l’ipotesi che possa tentare un doppio assalto ai catalani. Oltre a Semedo infatti, piace (e molto) Arthur e non è escluso che si possa sviluppare una trattativa che veda coinvolti più giocatori.

Il Barcellona non chiude le porte alla cessione dei due giocatori, ma l’esborso economico per la Juventus sarebbe decisamente troppo elevato. Ecco perché il club bianconero sta riflettendo sulle possibili contropartite. Niente Pjanic, poiché i catalani sembrano cercare profili più giovani. Il profilo più gradito è quello di Rodrigo Bentancur, che il Barcellona chiederebbe come nome obbligatorio nell’affare, lasciando poi libera la Juventus di scegliere una seconda contropartita da inserire.

Calciomercato Juventus, da Bernardeschi a Bentancur: i nomi per il Barcellona

Il club bianconero è però restio a cedere l’uruguayano, che è enormemente cresciuto in queste ultime stagioni, soprattutto in quella corrente. La posizione di Agnelli e Paratici è molto rigida e la volontà è quella di concretizzare lo scambio senza privarsi del centrocampista ex Boca Juniors. Per questo come nome “top”, i bianconeri potrebbero proporre Douglas Costa, che non risulta invece incedibile. Tra gli altri nomi ci sono poi Bernardeschi, che continua ad essere monitorato dal Barça, poi Demiral e De Sciglio.

Il Barcellona non sembra però così convinto e sembra non mollare la presa su Bentancur. Bisognerà vedere se a cedere sarà per prima la Juventus o il club catalano, ma l’ipotesi di un maxi scambio resta davvero viva.

