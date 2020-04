Inter, sgambetto alla Juve per Pogba | Clamorosa idea United!

L’Inter cerca il rinnovo di uno dei suoi elementi più importanti. Si fa avanti il club inglese per uno scambio clamoroso!

Nonostante alcuni passi falsi delle ultime gare, è stata una grande stagione fin quei per l’Inter. La nuova rosa costruita da Beppe Marotta e gestita da Antonio Conte ha portato a un netto miglioramento rispetto alla stagione scorsa almeno sotto il punto di vista delle prestazioni. I giocatori corrono e lottano su ogni pallone ed è stata costruita una buona base per crescere ancora.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di tornare a competere ad alti livelli anche in Europa la strada intrapresa la scorsa estate è sicuramente quella giusta. Nella prossima sessione di mercato si proverà ad alzare ancor di più il livello e la dirigenza sta già studiando le mosse da attuare in estate.

Calciomercato Inter, Brozovic richiesto dal Manchester United: in cambio c’è Pogba

L’Inter ha già un’ottima rosa ma con qualche ritocco può crescere ancora in maniera sostanziale. Nel frattempo si prova a blindare uno degli elementi più importanti di questa stagione, ovvero Marcelo Brozovic. Il centrocampista potrebbe rinnovare a breve per cancellare la clausola da 60 milioni di euro, in modo da gestire con più calma eventuali trattative.

Su di lui, infatti, si potrebbe fiondare il Manchester United nella prossima estate. Se il rinnovo dovesse andare in porto, le richieste dei nerazzurri per il croato sarebbero sicuramente elevate. I Red Devils, dunque, potrebbero pensare di mettere sul piatto anche Paul Pogba, visto che il francese non rientrerebbe più nei piani del club inglese.

In questo caso, l’Inter befferebbe anche la Juventus che vede in Pogba l’elemento principale per dare una svolta al centrocampo bianconero.

