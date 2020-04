Inter, Marotta pensa al colpaccio in casa Juventus: con i soldi delle cessioni di Icardi e Lautaro Martinez può tornare alla carica per Dybala.

Ci ha provato la scorsa estate, ma con un possibile tesoretto da 150 milioni di euro, non è detto che Beppe Marotta non faccia un nuovo tentativo per quel Paulo Dybala che ha già potuto ammirare a Torino nel suo periodo juventino. Il dirigente dell’Inter starebbe infatti pensando di dirottare sulla ‘Joya’ i fondi ottenuti dalle cessioni.

Calciomercato Inter, Marotta ripensa a Dybala

Con Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona e con Mauro Icardi che certamente non resterà in nerazzurro, l’Inter potrebbe ottenere un tesoretto davvero importante. Lo sottolinea il ‘Corriere della Sera’, che riporta come i catalani sarebbero pronti ad offrire 70 milioni di euro e il cartellino del centrocampista brasiliano Arthur, finito nel mirino della Juventus, per arrivare all’attaccante argentino.

Il riscatto di Icardi è fissato anche quello a 70 milioni di euro, ma se il Paris Saint-Germain decidesse di rivenderlo in Italia, con la Juventus in pole position, dovrà acquistarlo dal club nerazzurro per 10 milioni in più. Un introito complessivo da 150 milioni, che Marotta starebbe pensando (almeno in parte) di reinvestire su Paulo Dybala. Il club nerazzurro lo ha corteggiato tanto la scorsa estate e con un tesoretto del genere da parte, potrebbe decidere di tentare un nuovo affondo.

In casa bianconera, più che Dybala, sembra essere Higuain quello destinato alla partenza, con la Juventus che punterebbe appunto su Icardi. In questo caso non è da escludere un possibile affare con Pjanic e Douglas Costa come contropartite, ma se Marotta dovesse presentarsi con un’offerta importante, Agnelli potrebbe non chiudere le porte.

