UFFICIALE, campionato concluso | Niente titolo per i primi in classifica!

E’ ufficiale in Olanda dopo la chiusura del calcio fino al mese di settembre: campionato concluso e niente titolo per l’Ajax, nonostante il primo posto in classifica

L’Eredivisie si conclude anticipatamente, ora è ufficiale. La KNVB, federazione calcistica olandese, ha infatti deciso per la conclusione diretta senza assegnazione del titolo per l’Ajax di Ten Hag, primo in classifica al momento dell’interruzione. Non ci saranno promozioni e retrocessioni invece.

GT