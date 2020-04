Coronavirus, Lotito: “Tutti parlano ma nessuno conosce la situazione”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha espresso la sua opinione sulla ripresa del campionato di Serie A: sottolineata l’importanza del calcio

La ripresa del campionato di Serie A ancora è incerta e continua ad essere un argomento che fa discutere, dividendosi tra i favorevoli al ritorno in campo ed i contrari. Anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni di ‘Rai Sport‘ ha detto la sua sull’argomento, dichiarando: “Il pallone ha una grande valenza sociale. Questo dovrebbe far riflettere per prendere delle scelte. Non è una mia battaglia, ma si tratta di essere consapevoli dei rischi reali. Parecchie persone parlano senza conoscere la situazione del calcio italiano. Che è un’industria, la quale produce un 1,2 miliardi di gettito all’erario”. Poi chiude parlando dei biancocelesti: “Mi auguro che la squadra sia consapevole e che ritrovi determinazione e voglia per raggiungere determinati obiettivi”. Parole che ancora una volta sottolineano, attraverso l’importanza del calcio per il sociale, la volontà del presidente laziale di finire la stagione.

