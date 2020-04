Francia | Giocatore Ligue 1 in rianimazione

Sospetto caso di ‘Coronavirus’ in Ligue 1: un giocatore del Montpellier è ricoverato in rianimazione, ma il club transalpino non menziona il ‘COVID-19’.

Pessime notizie dalla Francia: come riportato da ‘L’Equipe’ potrebbe esserci il primo giocatore della Ligue 1 a risultare positivo al ‘COVID-19’. Si tratterebbe di Junior Sambia, 23enne centrocampista del Montpellier. Il club transalpino ha fatto sapere che il giocatore è ricoverato in rianimazione in una clinica di Montpellier, affetto da problemi digestivi e respiratori, ma il sospetto ‘Coronavirus’ persiste.



