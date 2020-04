Francia | Giocatore Ligue 1 in rianimazione

Sospetto caso di ‘Coronavirus’ in Ligue 1: un giocatore del Montpellier è ricoverato in rianimazione, ma il club transalpino non menziona il ‘COVID-19’.

Pessime notizie dalla Francia: come riportato da ‘L’Equipe’ potrebbe esserci il primo giocatore della Ligue 1 a risultare positivo al ‘COVID-19’. Si tratterebbe di Junior Sambia, 23enne centrocampista del Montpellier. Il club transalpino ha fatto sapere che il giocatore è ricoverato in rianimazione in una clinica di Montpellier, affetto da problemi digestivi e respiratori, ma il sospetto ‘Coronavirus’ persiste.

Ligue 1, sospetto caso di ‘Coronavirus’ | Il comunicato

In Ligue 1 si sta valutando la possibilità di riprendere il campionato, anche se molti giocatori hanno espresso la propria contrarietà alla ripresa. In queste ore, poi, è arrivato il caso relativo ad un giocatore del Montpellier. Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’ si tratterebbe del centrocampista Junior Sambia, che nei giorni scorsi è stato ricoverato in una clinica della città occitana. Il club transalpino, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che: “A causa di problemi digestivi e respiratori, un nostro giocatore è stato ricoverato a Montpellier per due giorni in un ambiente specializzato per beneficiare di cure adeguate”. Secondo il quotidiano francese, il centrocampsita 23enne sarebbe risultato positivo al ‘Coronavirus’.

RM

