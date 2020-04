Un progetto ambizioso con diversi nomi come possibili colpi per il futuro calciomercato: la strategia della nuova proprietà

Nonostante l’immobilismo dovuto all’emergenza Coronavirus che sta frenando il mondo del calcio e non solo, il calciomercato rischia di regalare diverse sorprese nei prossimi mesi. Arriva il piano ambizioso del club che mette nel mirino i top player della Serie A: Balotelli e non solo nel mirino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Ibrahimovic allo scoperto sul futuro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Scenario clamoroso!

Calciomercato, Balotelli-Ibrahimovic ancora insieme: ecco come

Un progetto ambizioso e che, nell’estate 2021, potrebbe rivelare non pochi colpi di scena. Il candidato alla presidenze del Vasco da Gama Luiz Roberto Leven Siano ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘foxsports.com.br‘ con le quali ha descritto il grande piano per rilanciare il club rubonegro: “Vogliamo provare a costruire il Vasco dei sogni. Ibrahimovic e Balotelli hanno lo stesso agente. E’ un progetto molto ambizioso, se non dovesse arrivare un campione ne arriverà un altro”. Parole importanti che cambiano la dimensione della società brasiliana, in declino nelle ultime stagioni.

Per tutte le ultime notizie CLICCA QUI

Nel mirino del Vasco c’è anche Yaya Toure, già vicinissimo al Botafogo negli ultimi mesi con la frenata dovuta all’esplosione del Coronavirus: “Nel calcio non esistono coincidenze, magari Yaya è più vicino a me“. Infine una riflessione su un’altra ex conoscenza della Serie A che potrebbe lasciare l’Al-Hilal: Sebastian Giovinco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: la condizione per restare

La ‘Formica atomica‘ è quindi tra i nomi caldi per il rilancio del Vasco targato Leven Siano: una situazione che indirettamente potrebbe riguardare anche i club di Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, dalla Spagna: Simeone torna in Serie A | ”Futuro inevitabile”

LEGGI ANCHE >>>Francia | Giocatore Ligue 1 in rianimazione

S.C