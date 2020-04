Zlatan Ibrahimovic scopre le carte sul suo futuro al Milan, con un contratto in scadenza a fine stagione

Zlatan Ibrahimovic continua a tenersi in forma nella sua Svezia, allenandosi con l’Hammarby, dal momento che il governo lo permette ancora. Al termine della seduta odierna, l’attaccante del Milan si è fermato a parlare del suo futuro con i media locali: “Ho un contratto con il Milan, poi vedremo. Devo rispettare l’accordo che ho firmato”. Dunque il bomber di Malmoe lascia tutto aperto per il futuro, ma sembra chiudere almeno per ora le porte al ritiro: “Voglio giocare a calcio. Vedremo cosa accadrà. Oggi ho 38 anni, non so quanto tempo ci vorrà prima di trovare una soluzione”.