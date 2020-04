Zlatan Ibrahimovic scopre le carte sul suo futuro al Milan, con un contratto in scadenza a fine stagione

Zlatan Ibrahimovic continua a tenersi in forma nella sua Svezia, allenandosi con l’Hammarby, dal momento che il governo lo permette ancora. Al termine della seduta odierna, l’attaccante del Milan si è fermato a parlare del suo futuro con i media locali: “Ho un contratto con il Milan, poi vedremo. Devo rispettare l’accordo che ho firmato”. Dunque il bomber di Malmoe lascia tutto aperto per il futuro, ma sembra chiudere almeno per ora le porte al ritiro: “Voglio giocare a calcio. Vedremo cosa accadrà. Oggi ho 38 anni, non so quanto tempo ci vorrà prima di trovare una soluzione”.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic ai media svedesi sono un chiaro messaggio al Milan: l’attaccante è pronto a tornare e sembra persino disposto a trattare un rinnovo di contratto per la prossima stagione, ora la palla passa al club meneghino. Ibra ha poi espresso le proprie incertezze sul futuro: “Giocare in Svezia l’anno prossimo? Non lo so, ci sono così tante incognite in questo momento. Chi poteva immaginare che il ‘Coronavirus’ sarebbe arrivato e avrebbe ribaltato il mondo in due settimane? Perciò vedremo cosa succederà”.

L’arrivo di Ibrahimovic a gennaio ha riportato un’entusiasmo che a Milano mancava da molto tempo. L’età dello svedese che avanza, però, non si confà con il progetto di rinnovamento che ha in mente Gazidis ed a fine stagione Zlatan potrebbe trovarsi senza squadra. La voglia di giocare è ancora tanta in Ibrahimovic, per cui ipotizzare ad un ritiro è praticamente impossibile: il futuro di Zlatan è ancora sui campi da gioco.

Ibrahimovic dalla Svezia manda segnali di fumo al Milan: l’attaccante è pronto a restare anche l’anno prossimo, tutto dipende dai rossoneri.

