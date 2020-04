Il blocco del calcio europeo per il ‘COVID-19’ ha creato una situazione di stallo fra la Juventus e Cristiano Ronaldo: intanto giungono offerte al lusitano.

Uno dei peggiori effetti del Coronavirus per la Juventus potrebbe essere l’addio di Cristiano Ronaldo. I dubbi del portoghese sulla competitività dei bianconeri, sorti dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione, hanno avuto tempo di fermentare nel corso del ‘lock-down’. Nella testa di ‘CR7’ starebbe crescendo sempre con maggiore insistenza l’idea di lasciare Torino, in cerca di altre vittorie. Nel frattempo, continuano ad arrivare offerte per l’ex Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo dubbioso | Ha un’offerta dalla MLS!

I dubbi di Cristiano Ronaldo sulla Juventus danno terreno fertile alle pretendenti. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, i Los Angeles Galaxy sarebbero pronti a fare ponti d’oro per l’asso portoghese. Il club losangelino non ha più sostituito Zlatan Ibrahimovic come figura astrale nel calcio americano e portare una figura così imponente nella MLS avrebbe un impatto straordinario, per quanto impronosticabile. Sono diversi anni che il calcio americano sembra sul punto di fare il definitivo salto di qualità e la collisione con un asteroide di notorietà come Cristiano Ronaldo potrebbe rappresentare una nuova era. Per questo motivo l’offerta presentata dai Galaxy al numero ‘7’ bianconero sembrerebbe avere delle dimensioni straordinarie: tanto, che perfino il portoghese starebbe tentennando.

Un altro aspetto sul quale provano a fare leva i dirigenti dei Galaxy è la volontà, espressa a più riprese, di ‘CR7’ di intraprendere la carriera da attore al termine di quella da calciatore. E per un aspirante Marlon Brando non c’è nessuna città al mondo migliore di Los Angeles, capitale mondiale del cinema grazie ad Hollywood. Al momento rimane comunque difficile ipotizzare un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus in estate, mentre resta più plausibile che sia l’estate del 2021 quel del definitivo addio alla ‘Vecchia Signora’.

La Juventus e Cristiano Ronaldo potrebbero prendere strade separate, nel futuro del portoghese potrebbe esserci Los Angeles: prima con i Galaxy e poi ad Hollywood!

R.M.

