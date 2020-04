Juventus, Ramsey non esclude il ritorno | Le parole del gallese

Il centrocampista della Juventus arrivato in estate a parametro zero dall’Arsenal, Aaron Ramsey, non esclude il ritorno in Galles: “Ora non si può sapere”

La scorsa estate, tra i tanti colpi di mercato messi a segno dalla Juventus, c’è stato anche l’acquisto di Aaron Ramsey dall’Arsenal a parametro zero. Nella sua prima esperienza in Serie A, il centrocampista gallese ha faticato ad ambientarsi, ma negli ultimi tempi prima della sospensione del campionato causata dal Coronavirus stava disputando ottime partite. Durante una diretta Instagram però, il numero otto bianconero ha confessato di non escludere un ritorno al Cardiff, squadra che lo lanciò da giovane, per chiudere la carriera. Il giocatore del Galles ha rivelato: “Grazie a loro sono diventato un calciatore professionista, quindi un giorno potrei tornare: perché no? Al momento nessuno può dirlo”. Visti i 29 anni del calciatore la Juventus al momento non rischierebbe di dire addio al calciatore, ma nel calciomercato nulla va mai escluso.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, prezzo crollato | La Juventus piomba sul gioiello