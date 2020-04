La Juventus non si ferma in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe imbastire uno scambio interessante con la Spagna: l’intreccio clamoroso

Continua il lavoro senza sosta della Juventus per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri, che resterà ancora per un’altra stagione sulla panchina bianconera. Tanti i giocatori messi nel mirino dal club torinese per continuare gli investimenti degli ultimi anni. Il lavoro di Paratici resta certosino per cercare di trionfare anche in campo europeo con calciatori di spessore.

Calciomercato Juventus, idea scambio Pjanic-Arthur

Come svelato dalla Spagna “RAC-1” la Juventus sarebbe molto interessata al centrocampista brasiliano del Barcellona, Arthur Melo, che nelle ultime settimane è stato anche accostato all’Inter nella possibile trattativa del club blaugrana per Lautaro Martinez.

Sul punto di dire addio ci sarebbe così Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che potrebbe salutare la Juventus al termine della stagione. I rapporti tra i due club sono ottimi, ma il dubbio resta per quanto riguarda uno scambio tra uno di 23 anni e un giocatore di 30. Il bosniaco, inoltre, non rientrerebbe più nei piani di Sarri, pronto a scoprire velocemente le carte per nuovi obiettivi in vista della prossima stagione. Sul centrocampista bianconero, infine, c’è un forte interesse anche del PSG.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’ però, non è Pjanic il soggetto che rientra nell’affare e nello scambio con il Barcellona, del quale Arthur è uno dei protagonisti.

