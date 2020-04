Calciomercato Juventus e Inter, ostacolo Ancelotti | Pronti 80 milioni

Ancelotti guarda in casa Napoli: vuole Allan e Lozano all’Everton, sarebbero pronti 80 milioni. Sul brasiliano anche Inter e Juventus.

Un progetto decisamente ambizioso, con la volontà di accorciare l’enorme gap che li separa dai cugini del Liverpool. In casa Everton il primo passo è stato quello di ingaggiare uno dei tecnici più vincenti d’Europa come Carlo Ancelotti, il secondo sarà quello di garantire all’allenatore emiliano una squadra decisamente competitiva, che possa lottare con le big per un posto in Europa. E i nomi nel mirino sono decisamente di primo livello. In particolare Ancelotti starebbe guardando con attenzione in casa Napoli.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Juventus, futuro Icardi | Trezeguet fa da sponsor!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, occhi in Liga | Colpo da 45 milioni

Calciomercato, Inter e Juve: ostacolo per Allan

I nomi evidenziati dall’ex tecnico partenopeo sarebbero quelli di due giocatori che attualmente non sembrano rientrare nei piani di Gattuso. Il primo è Lozano, arrivato in estate dal Psv Eindhoven e che in azzurro ha fino ad ora totalizzato solo tre reti. Ancelotti ha provato a valorizzarlo, ma con Gattuso sembrano essersi chiuse tutte le porte. In estate per lui sono stati spesi 40 milioni di euro, ma ora il prezzo potrebbe essere inferiore vista la svalutazione subita.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

L’altro nome nel mirino di Ancelotti è quello di Allan. Da perno fondamentale della mediana, il brasiliano è passato ad essere una seconda scelta. Gli estimatori comunque non mancano. Il Paris Saint-Germain lo segue da tempo, ma anche in Italia ci sono delle pretendenti, con Inter e Juventus che pensano al possibile colpo. La valutazione del brasiliano è certamente elevata, ma è nettamente calata rispetto all’estate scorsa: per convincere De Laurentiis potrebbero volerci 50 milioni di euro.

Una cifra decisamente più abbordabile, con Inter e Juventus che ragionano sulla possibile proposta da formulare. Sia Conte che Sarri sarebbero ben felici di avere a disposizione il brasiliano. Come però riportato da ‘France Football’, l’Everton è pronto a fare sul serio e ad offrire 80 milioni complessivi per Allan e Lozano. Una cifra che potrebbe convincere De Laurentiis a dire sì.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Contatti per un super scambio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, firma UFFICIALE | Affare a sorpresa