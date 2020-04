Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. L’argentino si trova in Argentina per accudire sua madre: situazione clamorosa

Tra pochi giorni si potrebbe tornare in campo per gli allenamenti. La Juventus starebbe pensando alle convocazioni per i vari calciatori in giro per il mondo durante il periodo di quarantena. Il club bianconero dovrebbe così chiamare a Torino anche Gonzalo Higuain, tornato in Argentina in queste settimane per accudire anche sua madre gravemente ammalata.

Calciomercato Juventus, risoluzione per Higuain

Il futuro dell’attaccante argentino potrebbe essere lontano da Torino. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e così la Juventus starebbe pensando al suo addio. Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il centravanti argentino potrebbe prendere anche in considerazione un accordo con il club per la rescissione consensuale senza andare allo scontro con la società bianconera.

In caso contrario, se non dovesse tornare in Italia per terminare la stagione, lo stesso Higuain potrebbe impuntarsi creando così vari problemi alla Juve. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro: l’idea resterebbe quella di dire addio in estate con la possibilità di essere ceduto per ritornare a giocare per il River Plate, il club che l’ha lanciato nel calcio europeo.

La situazione si trova in una fase di stallo delicata: il futuro di Higuain dipenderà dalle sue scelte nell’immediato.

