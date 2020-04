Calciomercato Juventus, non solo Jorginho | Assalto in casa Chelsea

La Juventus continua senza sosta il suo lavoro. Il club bianconero potrebbe sferrare l’assalto decisivo in Premier per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri: due top player nel mirino!

Non si ferma il lavoro della Juventus sul fronte mercato. Il club bianconero continua senza sosta a progettare il futuro con innesti di spessore da regalare a Maurizio Sarri, che resterà per un’altra stagione sulla panchina della società torinese. Nel mirino ci sarebbe il centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, ma non è solo top-player del Chelsea che interesserebbe alla Juve.

Calciomercato Juventus, Willian e Emerson nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” la dirigenza del club bianconero sarebbe pronta a sferrare l’assalto decisivo per Emerson Palmieri e Willian. Con Lampard l’ex Roma e Palermo non ha avuto tanto spazio e così il suo futuro potrebbe essere altrove nella stagione dell’Europeo. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro: i bianconeri ci penseranno.

Il talentuoso giocatore brasiliano, invece, potrebbe lasciare i “Blues” a parametro zero visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno prossimo. Senza rinnovo contrattuale l’esterno offensivo sudamericano sarebbe pronto per una nuova avventura entusiasmante. Sarri lo conosce molto bene dopo l’esperienza condivisa proprio a Londra nella scorsa stagione. Due top-player pronti a vestire la maglia bianconera.

Il primo nome della lista di Sarri è quello di Jorginho, ma ci sarebbero così nel mirino altri due giocatori importanti del Chelsea.

