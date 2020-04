Calciomercato, Real Madrid rifiutato | Bomber in parola con l’Inter!

Caccia ad un nuovo attaccante in casa Inter, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Lautaro Martinez. Il bomber giusto potrebbe arrivare dalla Premier

Una grossa fetta del prossimo calciomercato dell’Inter dipenderà dalle sorti di Lautaro Martinez. Qualora l’operazione con il Barcellona dovesse andare in porto, infatti, Marotta dovrebbe andare per forza di cose a caccia di un nuovo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. I nomi per l’attacco nerazzurro di certo non mancano con la dirigenza interista che non si farà naturalmente trovare impreparata. Tra i profili più interessanti spicca quello di Pierre-Emerick Aubameyang tenuto in osservazione anche dal Real Madrid. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, caccia al bomber: Aubameyang vuole Milano

Il bomber gabonese andrà in scadenza contrattuale nel 2021 e per questo motivo l’Arsenal non potrà avanzare richieste esagerate per il suo cartellino. Inoltre lo stesso Aubameyang sembra ormai intenzionato a partire in cerca di una squadra, che a differenza dei ‘Gunners’, possa consentirgli di disputare la Champions League. In tal senso secondo quanto rivelato da ‘Le10sport’, l’Inter starebbe provando ad inserirsi con forza sul calciatore , scalzando quindi il Real, ed approfittando anche della volontà del ragazzo, intrigato dalla possibilità di fare ritorno a Milano dopo essere stato al Milan in gioventù.

Stando alla testata francese Arsenal ed Inter sarebbero addirittura già a caccia di un’intesa. Il vero ostacolo riguarda l’alto ingaggio del bomber del Gabon. Per il momento, il club italiano non è in grado di eguagliare le richieste finanziarie del giocatore anche se si tratta di un problema non insormontabile e che tutte le parti nel caso proveranno a risolvere. Come se non bastasse l’Arsenal è già a caccia di un sostituto di Aubameyang, sempre più lontano da Londra e desideroso di una nuova avventura.

