La Juventus approfitta di questa pausa forzata per studiare le mosse da attuare nella prossima sessione di mercato. Nel mirino un talento importante!

Il momento di stop del calcio causato dal coronavirus porta le società a riflettere su ciò che è stata questa stagione. La Juventus ha vissuto nel complesso una buona stagione visto che dopo più di metà annata è ancora in lotta per tutte le competizioni, anche se bisognerebbe lavorare per cancellare qualche passo falso di troppo.

Fabio Paratici sfrutta questa pausa per iniziare a studiare già i colpi di mercato per il futuro. Il reparto più discusso che potrebbe ricevere delle modifiche è sicuramente il centrocampo, dove si è vista in questi mesi la mancanza di qualità per agevolare la manovra richiesta da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, tentativo per Camavinga: richiesti 50 milioni!

È proprio in mezzo al campo che la Juventus vuole investire la cifra più alta per effettuare un importante salto di qualità. Il sogno è probabilmente Paul Pogba, ma ciò non esclude altre piste importanti di calciatori meno famosi ma con potenzialità enormi.

Uno dei centrocampisti più promettenti è Eduardo Camavinga, classe 2002 che ha già collezionato 32 presenze in Ligue 1 con la maglia del Rennes. Secondo quanto riportato da AS, su di lui ci sarebbero i club più importanti di Europa. Juventus, Milan e PSG sono state le prime a interessarsi del francese, successivamente si è aggiunto anche il Real Madrid. Il suo valore attuale è di circa 50 milioni di euro, crollato a causa di questa crisi del coronavirus rispetto alla richiesta iniziale di quasi 100 milioni.

La concorrenza è agguerrita, ma la Juventus vuole provare a strappare uno dei centrocampisti più promettenti in circolazione.

